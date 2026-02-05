El Rey envía "un gran abrazo de cariño y apoyo" a los afectados: "No quedarán desamparados"

El Rey Felipe VI ha reconocido su preocupación por la situación que se está viviendo en varias zonas de España, en particular en Andalucía, y ha querido enviar en su nombre y el de la Reina Letizia "un gran abrazo de cariño y apoyo" a quienes se están viendo afectados por el temporal, prometiéndoles que "no quedarán desamparados". El monarca ha comenzado su intervención en un acto con motivo del 50 aniversario del Club Siglo XXI, en Madrid, refiriéndose a las "difíciles y duras circunstancias" ocasionadas por la borrasca 'Leonardo'.