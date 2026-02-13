El Rey llama a recordar a las víctimas de ETA: "La memoria no es una forma de revancha"

El Rey Felipe VI ha defendido la necesidad de seguir recordando a todas y cada una de las 853 víctimas mortales de la banda terrorista ETA, esgrimiendo que "la memoria no es una forma de revancha" sino que es un "deber cívico", al tiempo que también ha mostrado su incomprensión por que todavía a día de hoy haya quien no condene el terrorismo. "La memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir, sin la memoria", ha sostenido durante su intervención en el acto con el que la Universidad Autónoma de Madrid ha rendido homenaje al jurista y profesor Francisco Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.