El Rey llama a la UE a no avalar "planteamientos geopolíticos de otra época"

El Rey Felipe VI ha aprovechado este miércoles su intervención en el Parlamento Europeo para llamar a no aceptar ni avalar "planteamientos geopolíticos de otra época" y recordar que "cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio" afecta a todo el conjunto. A su juicio, la "fuerza" de la Unión Europea es su "unidad" y, en estos tiempos "oscuros" y "convulsos", hay que defender soluciones "basadas en las normas y el diálogo" y "preservar el vínculo transatlántico" porque sin él, ha advertido, habrá un "mundo más incierto, más inestable y más peligroso".(Fuente: Comisión Europea)