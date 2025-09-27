Los Reyes cierran su visita a Navarra con cálidas acogidas en Olite y Tudela

Los Reyes Felipe y Letizia, junto con la princesa Leonor, han visitado este sábado Tudela, como cierre de su viaje de dos días a Navarra, y han tenido un cálido recibimiento por parte de la ciudadanía que ha acudido a ver su llegada.Tras visitar el Palacio Real de Olite, la familia real ha llegado a la capital ribera sobre las 12.50 horas, acompañada por la presidenta María Chivite, la ministra Elma Saiz, y la delegada del Gobierno, Alicia Echevarría. Han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, a las puertas del Ayuntamiento.Nada más llegar, los asistentes, que abarrotaban la plaza, expectantes por ver a los Reyes, han irrumpido en aplausos y vítores. Antes de entrar en el edificio, los monarcas y la princesa se han acercado a los asistentes, algunos visiblemente emocionados, para saludarles y sacarse fotos. Entre ellos se encontraba un panadero de Ablitas, quien les ha regalado un gran pan con la inscripción 'Vivan los reyes'.Tras una visita al interior de la Casa Consistorial, donde el alcalde ha regalado a Leonor el tradicional pañuelo rojo de fiestas con el escudo de Tudela, se han asomado al balcón para saludar de nuevo a los asistentes, que han vuelto irrumpir en aplausos y vivas a los Reyes y la Princesa.Al introducirse de nuevo en el edificio, y en un momento en que en el balcón sólo quedaban la presidenta Chivite y la ministra Saiz, algunos ciudadanos les han pitado y una persona ha gritado "Chivite, corrupta".Desde el ayuntamiento, los Reyes y la Princesa de Asturias y Viana tienen previsto dirigirse al Palacio del Marqués de San Adrián, actual sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Allí han mantenido un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales.ENCUENTRO CON JÓVENES DE NAVARRALa Princesa Leonor también se ha reunido con más de una veintena de representantes de diferentes colectivos de jóvenes de Navarra como la universidad, las artes, la formación profesional, la música, el deporte, la música, la investigación y la agricultura.Entre ellos, Pablo Sánchez, Premio Princesa de Girona 2025 Categoría Social por su labor como fundador y director de la ONG Medicina Abierta al Mundo, que lidera la fabricación y distribución de in3ator, una incubadora neonatal de bajo coste destinada a hospitales de bajos recursos, además de María Virto, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA); entre otros estudiantes universitarios y de Formación Profesional.También han participado en el encuentro los deportistas Edurne Miramón (Hípica), Ángela Beamonte (Gimnasia Rítmica) y Aarón Solana (Carrera de Obstáculos-OCR), los empresarios Mario Oliver y Javier Morales (estudiante de la UNED), la escritora Aitana Monzón (Premio Espasa Poesía 2021), los músicos David Ibáñez (clarinete) y Ana Teresa García (Saxofón), la agricultora Mayte Osta y la estudiante de grado de Educación Infantil en la UNED, Carlota González.