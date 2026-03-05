Los Reyes inauguran ARCO, interesados por ausentes por la guerra, y con pitada para Urtasun

Madrid, 5 de marzo de 2026. Los Reyes han inaugurado este jueves 5 de marzo la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026, en la que han visitado algunas galerías españolas y otras internacionales, como Green Art, galería de Dubai en la que su directora y parte de su equipo no han acudido a la cita por la guerra en Irán. A su llegada al pabellón 9, algunos galeristas han pitado al ministro de Cultura con silbatos en señal protesta por el IVA Cultural. Los galeristas y artistas reclaman que se reduzca el IVA, situado en un 21 por ciento, para competir con países vecinos, como Francia, Portugal, Alemania o Italia, donde el impuesto se sitúa entre el 5-8 por ciento. Esta acción ha sido organizada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.