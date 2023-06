Ribera asegura que las eléctricas no quieren una nueva central nuclear

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que los propietarios de las centrales nucleares son "contundentes" respecto al calendario de cierre y consideran que pueden estirar un poco el funcionamiento de las plantas, tal y como se prevé en el calendario pactado en 2019, pero no quieren acometer una nueva inversión o un nuevo ciclo nuclear que "no tiene sentido económico".Durante su diálogo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la III Sesión de Trabajo que se celebra en la sede socialista de Ferraz, Ribera ha defendido el cierre "ordenado" aunque suponga invertir en seguridad para hacerlo "muy seguro" y "razonablemente llevadero" pero no cree que las eléctricas estén dispuestas a acometer una nueva inversión que no tiene sentido económico, que tiene contestación social y que dispara el coste financiero, cuando les resulta "mucho mejor" hacer esa misma inversión en renovables y almacenamiento.(Fuente: PSOE)