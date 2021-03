Riders protestan en València ante nueva ley: "No todo pasa por asalariar"

La asociación de Repartidores Unidos en Valencia ha pedido este martes, en una protesta, poder "ser escuchados" en el borrador de la 'ley riders' al representar el 80% de estos repartidores. "No todo pasa por asalariar, queremos que nuestro trabajo sea regulado pero no como lo han planteado porque supondrá la destrucción de trabajo ya que las plataformas no podrán absorber a todos los repartidores", ha destacado el portavoz de esta asociación, Adrián Porres, quien ha defendido poder seguir trabajando como autónomos, pero "reforzando" sus condiciones.