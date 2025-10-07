El riesgo geopolítico, un factor clave para la toma de decisiones estratégicas

En un entorno global marcado por tensiones crecientes, conflictos activos y amenazas híbridas, el riesgo geopolítico se ha convertido en un factor clave para la toma de decisiones estratégicas. Este ha sido el objeto de debate en la jornada 'Riesgo geopolítico y gasto en seguridad', organizada por Cecabank y el Instituto Español de Estudios Estratégicos.El encuentro celebrado en el Hotel RIU Plaza España de Madrid ha reunido a expertos del ámbito económico, institucional, académico y militar para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros.Los participantes han abordado factores clave en la actualidad entre los que se encuentra cómo estas tensiones geopolíticas están impactando directamente en los mercados financieros.Mejorar la seguridad con un gasto eficiente, el papel del mar como elemento clave en la competencia internacional o los nuevos riesgos que plantea el entorno digital son algunos elementos determinantes para la estabilidad económica y financiera global.