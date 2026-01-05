El Riojano (Madrid) apuesta por la tradición en la elaboración de su Roscón de Reyes

El director gerente y maestro pastelero de El Riojano (Madrid), Roberto Martín, ha destacado que en su establecimiento elaboran el Roscón de Reyes "de la forma más tradicional posible" siguiendo una receta que data de 1855 "o incluso anterior". "Hacemos el roscón con mucho cariño, con la mejor materia prima que encontramos y con muchas ganas, porque es para nosotros la fiesta más grande de producción", ha asegurado Martín en declaraciones a Europa Press Televisión. Además, ha insistido en que en El Riojano apuestan por la "pastelería tradicional".