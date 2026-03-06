Rita Maestre, respaldada por sus compañeros, agradece la labor policial tras su caso de acoso

Madrid, 6 de marzo de 2026. Después de que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, denunciase que sufre acoso en su domicilio desde hace caso un año, tras la difusión de su dirección en anuncios falsos de servicios sexuales, la portavoz ha agradecido la labor de la Policía Municipal. Una denuncia que ha encontrado respaldo en otros de sus compañeros del ayuntamiento, como la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. (Fuente: Europa Press y Más Madrid)