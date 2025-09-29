Roche impulsa la innovación y el talento joven para transformar el futuro del cáncer de pulmón

Oncólogos, patólogos y cirujanos de referencia, junto a jóvenes especialistas, se han reunido en Madrid en el encuentro Shaping Lung Cancer 2025. La jornada, organizada por Roche, ha puesto el foco en el cáncer de pulmón, uno de los más agresivos y ha mostrado cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar ya a los especialistas en su práctica clínica habitual.Roche ha querido hacer de este encuentro en un espacio de colaboración interdisciplinar que pone de relieve cómo los avances en diagnóstico, terapias personalizadas y tecnologías emergentes pueden redefinir la atención al paciente.En el encuentro también se ha abordado la comunicación con el paciente y cómo las nuevas generaciones de oncólogos buscan el equilibrio entre ciencia, tecnología y cercanía en la atención al paciente.La farmacéutica suiza refuerza su papel como socio estratégico del sistema sanitario y apuesta por la personalización y la sostenibilidad como pilares de la medicina del futuro.