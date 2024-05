Rodríguez acusa a ERC de polemizar "demasiado", tras sus críticas a la Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a Esquerra Republicana (ERC) de polemizar "demasiado" y gestionar "mucho menos", después de que la formación política catalana acusara al Gobierno de no estar cumpliendo con los acuerdos a los que se llegó durante la negociación de la Ley de Vivienda. Durante la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha culpado al Gobierno de no tramitar la Ley de Vivienda con la suficiente urgencia y dar "tiempo" a los promotores inmobiliarios para incrementar los alquileres antes de la aplicación a la ley, de no atar bien la regulación de los alquileres temporales, que están siendo usados para huir de la regulación que establece la ley de Vivienda, y de no permitir a Cataluña regular los alquileres temporales.(Fuente: Congreso)

