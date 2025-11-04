Rodríguez dice que Amador solo quiso llegar a un acuerdo con Hacienda y "no se le dejó"

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que Alberto González Amador quería un acuerdo en el caso de presunto fraude fiscal para que "no se levantara polvareda", afirmando que "solo quería llegar a un acuerdo con Hacienda y no se le dejó". "Quiere llegar a un acuerdo y de repente todo se dinamita", ha señalado relatando que el empresario le trasladó en una conversación informal que tenía una inspección tributaria y éste le comentó que confiara en la Fiscalía.(Fuente: Tribunal Supremo)