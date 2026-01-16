Rodríguez espera un acuerdo "dentro" del Gobierno y con los grupos en materia de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, espera conformar un acuerdo "dentro" del Consejo de Ministros y el apoyo de todos los grupos políticos para sacar adelante el real decreto ley anunciado este lunes por el presidente del Gobierno en materia de vivienda, y asegura que no va a perder "ni un segundo más" en polemizar. Así lo ha indicado este jueves tras presidir la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo para las políticas estatales de vivienda, al ser preguntada por la polémica con Sumar sobre los incentivos fiscales a los caseros que no suban el precio del alquiler.