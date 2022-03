Roig (Mercadona) insiste en que "no hay problemas de desabastecimiento"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha remarcado que la cadena agroalimentaria española y portuguesa "es muy fuerte" y ha insistido en que no hay "problemas de desabastecimiento". Roig ha recordado el "gran consumo" que hubo de papel higiénico durante la pandemia y considera que el problema del aceite de girasol, de oliva o de harina "es acaparamiento, no es otra cosa": "Tenemos mercancía más que suficiente". Sobre la limitación en la venta de aceite de girasol, Roig ha asegurado que hubiera sido "peor" no llevar a cabo estas restricciones y ha pedido a los clientes que no hacer "acopio" porque "no va a haber "problemas de falta de productos".