Romero (PSC) celebra que se haya impuesto el sentido común tras las votaciones de los decretos

La portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya, Alícia Romero, ha celebrado este jueves que "se ha impuesto el sentido común" tras las votaciones de los decretos del Gobierno este miércoles, dos de los cuales salieron adelante."Creo que, finalmente, los partidos han asentado la cabeza en esta votación y han permitido que los catalanes y los españoles en su conjunto se beneficien y se puedan salvar con estas medidas", ha sostenido en una rueda de prensa tras una jornada de trabajo del partido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).En este sentido, Romero ha agradecido los votos de todas las formaciones que votaron a favor de las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez y el "trabajo hecho entre todos" en las negociaciones.Preguntada por el decreto que no se aprobó por no lograr el apoyo de Podemos, ha apuntado que respetan a todas las formaciones políticas, pero ha afirmado que "no hay que mezclar cosas". "Si un decreto es bueno para la ciudadanía, como era este decreto que trataba de dar períodos de lactancia, de los subsidios de empleo, pues hay que priorizar eso y no a veces la rivalidad", ha concluido.

