Las Rozas acoge Paellarte, una cita única para los amantes del arroz

Madrid, 11 de abril de 2026. El Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago de Las Rozas de Madrid acoge desde este viernes hasta el próximo domingo 19 de abril la feria Paellarte, una feria gastronómica única en la que restaurantes de la Comunidad de Madrid presentan sus mejores arroces. En declaraciones a Europa Press Televisión, la portavoz de la feria, Tania Requena, ha detallado que esta segunda edición cuenta con "seis stands, cuatro tipos de arroces diferentes" además de "raciones y tapeo" para acompañar estas paellas.