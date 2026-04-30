RSF alerta del peor momento para la libertad de prensa con China, Irán y Rusia a la cola

Madrid, 30 de abril de 2026. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado este jueves de que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años, con más de la mitad de los países del mundo en una situación "difícil" o "muy grave", con el deterioro de la situación en Estados Unidos y con China, Irán y Rusia entre los países a la cola. Según denuncia la organización, los paquetes legislativos cada vez más restrictivos erosionan el derecho a la información, incluso en sistemas democráticos, y cada vez se produce una mayor criminalización del periodismo. (Fuente: EBS / CCTV / Europa Press / WH / Milei / Kremlin / RSF)