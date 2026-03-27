Rubio estima que la guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

Madrid, 27 de marzo de 2026.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha estimado que la guerra de Irán habrá terminado "en un par de semanas" con el resultado de una República Islámica "más débil que nunca", según ha trasladado también a sus homólogos del G7 durante la reunión de ministros de Exteriores que ha terminado este viernes en Francia. "Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear", ha declarado ante los medios antes de dejar suelo francés.
(Fuente: U.S. Department of State/Rapid Response 47/Israeli)