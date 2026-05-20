Rubio propone una "nueva relación" directa entre EEUU y el pueblo cubano

Estados Unidos, 20 de mayo de 2026. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha propuesto este miércoles al pueblo cubano establecer una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades de la isla, a las que ha acusado de "saquear miles de millones de dólares", a través de empresas como GAESA, el conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas y sancionado recientemente por Washington. "Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos", ha dicho Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado este miércoles en redes sociales. (Fuente: U.S Department of State)