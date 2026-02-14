Rubio tiende la mano a Europa y Von der Leyen proclama que debe fomentar su independencia

La segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Munich ha comenzado este sábado con la intervención del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ha propuesto a las potencias europeas que se unan a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el presidente Donald Trump y abandonen de una vez el "engaño" que han representado durante décadas las democracias liberales, el orden internacional basado en reglas y las políticas que han conllevado, para dar paso a una "revitalizada" alianza transatlántica.Pocos minutos después ha comparecido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha argumentado que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta y porque representa la mejor opción para entablar una nueva relación con EEUU basada en la autosuficiencia europea en seguridad, defensa, comercio y tecnología digital.(Fuente: Conferencia de Seguridad de Múnich/Pool Moncloa)