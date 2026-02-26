Rueda apoya el regreso del emérito si generaba dudas su papel en el 23F

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2026. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado el papel del rey emérito para "preservar la democracia" durante el 23-F y ha respaldado al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido la vuelta del monarca a España tras la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado, aunque ciñéndose a estos hechos. "Si los que decían que no puede volver es porque ponían en duda su intervención, si es por eso. Si es por otras cosas, no voy a opinar", ha aseverado.