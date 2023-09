Rueda recrimina al BNG no reunirse con Feijóo y Pontón ironiza con que apelen a que es gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recriminado al BNG que no se reúna con el candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, una cuestión de "respeto y educación" hacia quien gobernó Galicia casi 14 años y "les ganó cuatro veces por mayoría absoluta". "Yo creo que se equivocó y tenían una buena ocasión de pedirle cosas", ha reprochado el máximo mandatario autonómico.A él, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le contestó ironizando con la apelación de los populares a apoyar a Feijóo por ser gallego. "Me resulta muy llamativo que nos están criminalizando al BNG día sí día no y se estén lamentando de que no apoyamos al PP y que tenemos que apoyara Feijóo porque es gallego. Pero Franco también era gallego y no lo vamos a apoyar", ha respondido Pontón.