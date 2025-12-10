Rueda urge explicaciones por denuncias al presidente de la Diputación de Lugo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha urgido "explicaciones" después de trascender denuncias de mujeres contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por "comportamientos machistas", y ha advertido, con el trasfondo del 'caso Salazar', de que "es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos".A preguntas de los medios, en Bruselas, Rueda ha recordado que él está fuera del país por agenda y ha que ha visto, a través de los medios, que en la pasada noche "salió" el caso en un programa de televisión, al tiempo que ha manifestado su preocupación por que, "cada vez con más frecuencia, se repite un patrón de conducta bastante preocupante en el PSOE".