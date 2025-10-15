Rufián pide a Sánchez medidas para abaratar la vivienda, mientras el presidente culpa al PP

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "el drama de la vivienda" puede acabar con su Ejecutivo y le ha exigido medidas contundentes para "intervenir el mercado", incluidos impuestos para gravar la compra de viviendas "para especular" y blindar el acceso a una casa como un derecho fundamental en la Constitución, pero Sánchez se ha limitado a defender sus políticas y a culpar a las comunidades del PP de no aplicar a la Ley de Vivienda por "dogmatismo ideológico".(Fuente: Congreso)