El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que se está dando una "importancia que no tiene" a la iniciativa de Junts en la que reclama a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y ha apuntado que no ve problema en que se debata en el Pleno del Congreso, puesto que no es más que una proposición no de ley (PNL) que no obliga a nada al Gobierno.(Fuente: Congreso)