Rusia, Ucrania y el Pentágono fijan posiciones respecto a Bucha

Ya han pasado 41 días desde la invasión del presidente ruso, Vladimir Putin, y la guerra en Ucrania enfila su sexta semana con las miradas puestas en Bucha, tras la masacre acontecida en la ciudad. En este sentido, el representante ruso ante la ONU asegura que la masacre de Bucha es "una provocación escenificada" de Kiev. Un mensaje al que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido rápidamente, acusando a Rusia de "distorsionar los hechos" y confirmando que "no podrán engañar al mundo entero", ya que hay "amplias evidencias" de que las tropas rusas destruyen ciudades y secuestran, torturan y matan a civiles. (Fuente: Zelensky Facebook, United Nations, U.S. Department of Defense)