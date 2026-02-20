Publicado 20/02/2026 18:36:57 +01:00CET

La Sagrada Familia pasa a ser la iglesia más alta del mundo

Barcelona, 20 de febrero de 2026. La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este viernes el brazo superior de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, lo que sitúa a la basílica en los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad y la iglesia más alta del mundo. La maniobra se ha iniciado este viernes por la mañana tras permitirlo las condiciones meteorológicas y de seguridad, dado el episodio de viento que afecta a la capital catalana, entrando así el último tramo de la construcción de la torre de Jesucristo. (Fuente: Sagrada Familia/ Europa Press)