Saif Abukesehek denuncia la carga policial ejercida sobre los activistas vascos de la Flotilla

Barcelona, 23 de mayo de 2026. El activista Saif Abuksehek ha criticado las cargas policiales por parte de la Ertzaintza este sábado poco después de la llegada a España de los miembros vascos que han formado parte de la Global Sumud Flotilla. "Estas personas vienen con costillas rotas y torturas", ha remarcado. Abukeshek ha exigido "acciones inmediatas por parte del Gobierno y que haya consecuencias para los miembros de la Policía que han estado involucrados en estas agresiones a nuestros compañeros y compañeras".