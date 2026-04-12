Saif Abukeshek afirma en referencia a Gaza que "hay que movilizarse todos los días"

Barcelona, 12 de abril de 2026. Saif Abukeshek, miembro del Comité de Dirección de la Global Sumud Flotilla, ha afirmado en relación al conflicto entre Israel y Gaza que "hay que movilizarse todos los días". Así lo ha dicho este domingo en la rueda de prensa previa a la salida de la Flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, que ha tenido lugar en Barcelona. Abukeshek también ha recordado los 5.000 muertos en un día en el Líbano en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: "Nos tenemos que movilizar en todos los rincones del mundo, es un deber moral, porque los gobiernos han fallado".