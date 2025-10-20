Saiz da marcha atrás y propondrá congelar las cuotas de autónomos de menores ingresos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a dar marcha atrás en su propuesta de la semana pasada para subir las cuotas de los autónomos en 2026 y propondrá su congelación para los tramos más bajos de ingresos, como ha informado la ministra Elma Saiz. Una noticia que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de "muy buena". Por su lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos, a través de su presidente, Lorenzo Amor, ha afirmado que es "algo lógico" congelar para 2026 las cuotas de los autónomos en los tramos más bajos de ingresos.(Fuente: Europa Press / Min. Inclusion / Min. Trabajo / ATA)