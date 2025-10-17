Saiz defiende la respuesta del Gobierno ante el aumento de llegadas de migrantes a Baleares

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes la respuesta del Gobierno ante el aumento de llegadas irregulares de migrantes este año a Baleares. "El Gobierno de España está con Baleares, está dando respuesta. Se ha puesto encima de la mesa hasta más de siete millones de euros para dar respuesta a ese incremento de las llegadas, porque tenemos un sistema que está lo suficientemente dotado y flexible y preparado para dar respuesta a situaciones como la que está este incremento de llegadas a Baleares. Estamos acompañando a la comunidad", ha asegurado.