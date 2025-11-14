El Samsung Dev Day pone el foco en la IA, la accesibilidad y las automatizaciones

La decimosexta edición del Samsung Dev Day, el encuentro de la Comunidad de desarrolladores de Samsung en España, ha reunido a casi un centenar de directivos de la marca, profesionales, divulgadores e investigadores del ámbito de la programación y el desarrollo de aplicaciones, con el foco puesto en la accesibilidad y la automatización en tiempos de consolidación de la inteligencia artificial.El encuentro, presencial en Madrid y abierto por streaming a los más de 24.000 desarrolladores registrados en la Comunidad, ha sido conducido por el creador de contenido y referente del desarrollo móvil, Aristidevs, e introducido por la Escuela de Organización Industrial que ha destacado el interés creciente por la IA. El evento contó con diferentes ponentes que aportaron una visión fresca y valiosa sobre cómo la IA está revolucionando el diseño y desarrollo de apps.También se trató la creación de experiencias accesibles como en el caso de la Fundación Once. Enmarcado dentro del programa ‘Tecnología con Propósito’, este encuentro, que se ha convertido en la cita más importante con la comunidad española de desarrolladores, sirve de foro para compartir conocimientos y crear experiencias que llegarán en breve a dispositivos móviles, televisores y accesorios con IA, que suman ya 400 millones según cifras de la multinacional coreana.