San Antón es más que un 'día de perros': multitud de animales comparten bendiciones

Un año más el santoral marca que el 17 de Enero es San Antón, patrón de los animales. Los relatos bíblicos cuentan que San Antón, fue un monje egipcio que convivía con animales salvajes, que no le atacaban y parecían entender su presencia. De este santo deviene la tradición católica de bendecir a los animales. A la misa en honor a los animales en la Iglesia de San Antón en Madrid ha acudido el Padre Ángel quién ha señalado que "lo importantes es que nos queramos los unos a los otros". Fieles habituales de la ermita han acudido con sus mascotas. También los hay que repiten año tras año. El sentido de la bendición de los animales siempre es el mismo: agradecer la compañía de los animales y pedir su protección.