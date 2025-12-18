San Gil acoge el histórico besamanos de la Macarena un siglo después

El hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, ha explicado que la Virgen de la Esperanza de La Macarena ya se halla en la parroquia de San Gil con motivo del centenario del primer besamanos de la dolorosa y ha añadido que para celebrar esta efeméride, la hermandad de la madrugada del Viernes Santo ha reinterpretado el altar efímero de 1925 "gracias a un riguroso trabajo de documentación y a la colaboración de distintas corporaciones", al tiempo que ha añadido que "la hermandad ha querido --con este besamanos en San Gil-- acercar la imagen a los hermanos", por lo que "después de 77 años", ha vuelto a la capilla "donde ella estaba y se llevó más de 300 años".