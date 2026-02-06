Sánchez advierte de la llegada de una nueva borrasca y pide "prudencia" a los ciudadanos

El presidente del Gobierno ha sobrevolado este viernes zonas afectadas por el temporal en Andalucía y ha visitado el puesto de mando avanzado de San Roque (Cádiz), desde donde ha pedido paciencia a los ciudadanos. La borrasca 'Leonardo' continua este viernes su paso por la Península, donde ya ha dejado una persona fallecida, miles de desalojados, cortes de carreteras y vías, cierre de aeropuertos y centros escolares, trenes suspendidos, entre otras incidencias causadas por la lluvia y el viento.(Fuente: Europa Press / La Moncloa / Guardia Civil)