Sánchez aprobará un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de FP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que van a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación. "Tenemos que seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades, no rechazamos que haya universidades privadas sino que algunas se hayan convertido en chiringuitos. Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantía públicas de calidad y lo vamos a hacer a través de un real decreto par asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control", ha señalado.(Fuente: La Moncloa)