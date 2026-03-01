Sánchez asegura que "siempre hay espacio para una solución negociada" en Oriente Medio

Barcelona, 1 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas" en Oriente Medio. Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat. Sánchez ha añadido que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar" que ha tildado de injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.