Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Diversas asociaciones, como Down Madrid, buscan la colaboración de todos los que, un año más, quieran sumarse fomentar la inclusión y la diversidad. Desde el mundo de la política también han querido sumarse al apoyo a las personas con Síndrome de Down. (Fuente: Ilunion, Down Madrid, La Moncloa, PP, Europa Press)