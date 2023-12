Sánchez celebra que Feijóo haya "rectificado" y acepte reunirse, y le pide más "diálogo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya "rectificado" y finalmente acepte acudir a La Moncloa para reunirse con él este viernes 22 de diciembre y le ha pedido "diálogo" y no "berrinche". "Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos", ha señalado Sánchez desde la tribuna del Congreso este miércoles, durante el pleno de comparecencia para dar cuenta de los resultados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y del último consejo europeo.(Fuente: Congreso)