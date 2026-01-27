Sánchez se compromete con Pradales a cerrar antes de abril la transferencia de Aeropuertos

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que antes de abril se celebrará la Comisión Bilateral, que lideran el presidente Pedro Sánchez y él, para traspasar a Euskadi nuevas materias, entre ellas, la transferencia de aeropuertos. Esta competencia tendrá que estar cerrada "definitivamente" para entonces, a lo que se ha comprometido Sánchez, y también se abordará en dos meses que Euskadi pueda contar con capacidades propias en materia migratoria, y ser declarada a corto plazo "frontera Norte'.(Fuente: Europa Press/La Moncloa)