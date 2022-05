Sánchez cuestiona la metodología de Citizen Lab en espionaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado hoy que el Gobierno "no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI" para dejar claro así que desconocía el espionaje a líderes independentistas llevado a cabo por el centro. En este contexto, ha señalado también las "dudas razonables" de la metodología del informe de The Citizen Lab que apunta al espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno". (Fuente: Congreso)