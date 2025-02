El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado la praxis de jueces en interrogatorios a víctimas de violencia machista. "Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntar si merece la denuncia", ha asegurado Sánchez.(Fuente: La Moncloa)