Sánchez defiende la fragata a Chipre en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa

Huelva, 6 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre alegando que con la misma determinación que España defiende el 'no a la guerra', también es solidaria con un estado miembro de la Unión Europea para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto. En rueda de prensa con motivo de la Cumbre Hispano-Portuguesa junto a su homólogo luso, Luís Montenegro, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su negativa a la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, reivindicando el multilateralismo y un "vínculo transatlántico" desde el respeto donde "el derecho internacional sea la columna vertebral y no la confrontación". (Fuente: La Moncloa/Ministerio Defensa/Europa Press)