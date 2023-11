El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha burlado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su afirmación de que él no es presidente porque no ha querido, esgrimiendo que no lo es porque no dan las matemáticas por culpa de Vox, ya que los de Santiago Abascal impiden que ningún otro grupo parlamentario le respalde. (Fuente: Congreso)