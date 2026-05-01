Sánchez exige la liberación del español de la flotilla y espera que otros partidos lo secunden

Cártama (Málaga), 1 de mayo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes al Gobierno israelí la liberación del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha confiado en que "aquellos que hablan tanto de patria, secunden esta exigencia". Así lo ha pedido Sánchez en el mítin de campaña del PSOE de Andalucía en Cártama (Málaga), donde el presidente del Gobierno ha arropado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, la que fuera su vicepresidenta primera María Jesús Montero. (Fuente: PSOE)