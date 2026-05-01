Sánchez llama a unir fuerzas el 17M a favor de PSOE-A y avisa: "Hay partido y lo vamos a ganar"

Cártama (Málaga), 1 de mayo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado este viernes en el mitin del PSOE andaluz en Cártama (Málaga) de cara al 17M como "prioridad nacional" para los socialistas el blindaje de derechos, la creación de empleo y políticas para mantener el "éxito económico" que "disfrutamos y no hace falta sino salir fuera de España para ver cómo están otras economías". En su intervención de cierre en el mitin en el que ha arropado a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, Pedro Sánchez ha defendido que "el éxito --de España-- tiene que ver con el cambio de prioridades que imprimimos a este país hace ocho años después de la moción de censura. Porque donde hubo crisis, hoy hay crecimiento; donde hubo paro, hoy hay empleo; donde hubo recortes, hoy hay derechos; donde hubo confrontación, hoy hay convivencia". (Fuente: PSOE)