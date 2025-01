Sánchez recuerda que el 99% de la energía de Extremadura en 2024 "proviene de energías limpias"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto de manifiesto este domingo "la transformación que se ha hecho en nuestro país y particularmente en Extremadura", una región en la que el año pasado, el 99 por ciento de la energía que se produjo "proviene de energías limpias". Una situación que se produjo "viniendo de cero, porque en 2018 había un presidente del gobierno y un gobierno que le puso un impuesto al sol", tras lo que ha apuntado que "el 99%, no el 80% ni el 70%, el 99% de la energía que se produjo en Extremadura proviene de energías limpias". "De eso no somos conscientes", ha señalado Pedro Sánchez, quien no ha mencionado en su intervención a la Central Nuclear de Almaraz, pero ha destacado que "Extremadura, le lleva 30 años de ventaja a muchas regiones europeas", ha señalado Sánchez este domingo en Plasencia, donde ha clausurado el XV Congreso Regional del PSOE de Extremadura, en el que se ha ratificado a Miguel Ángel Gallardo como secretario general regional.(Fuente: PSOE)