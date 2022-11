Sanitarios valencianos no descartan ir a la huelga si no alcanzan "logros concretos"

Profesionales sanitarios del sindicatos CSIF se ha concentrado este miércoles frente a la conselleria de Sanidad de la Comunitat Valencia para exigir una "mejor atención primaria" y no descartan sumarse a la huelga convocada por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana si no alcanzan "logros concretos" en este mes. Fernando García, presidente provincial de Valencia de CSIF, ha señalado que debido a las enfermedades respiratorias están llegado a situaciones de saturación por lo que piden "más recursos". "Si no conseguimos nada no descartamos la posibilidad de ir a la huelga", ha asegurado Amparo Molla, médico especialista del sistema sanitario valenciano.

