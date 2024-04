Sans (ERC) acusa a Puigdemont de "hablar de unidad" pero no demostrarla en los Presupuestos

La cabeza de lista de ERC por Tarragona a las elecciones catalanas, Raquel Sans, ha acusado este domingo al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, de "hablar de unidad en campaña" pero no demostrarla con el apoyo de Junts a los Presupuestos 2024. "No basta con hablar de unidad en campaña cuando después, cuando es la hora de la verdad, esto no se demuestra", ha criticado en un vídeo difundido por el partido. A su juicio, Puigdemont hubiera podido demostrar la unidad aprobando las cuentas del Govern, y ha reivindicado ERC como la "única garantía de la unidad de verdad". Ha añadido que la unidad "no se demuestra atacando constantemente e incluso ridiculizando a los compañeros de viaje cuando optan por una estrategia política que es la que acabas implementando tú". Para Sans, tampoco se cumple la unidad "cuando abandonas el Govern en un momento de complejidad". Le ha equiparado al candidato del PSC, Salvador Illa, y la financiación: "Ambos hablan de estas cuestiones en campaña pero después la realidad, los hechos, los desmienten".(Fuente: ERC)